Nuovo corteo delle scuole per Gaza Traffico bloccato striscioni e fumogeni | Oggi non si entra

Bologna, 17 ottobre 2025 - Altra giornata di cortei, a Bologna, a sostegno del popolo palestinese, seguendo il grido dell’ormai tradizionale “blocchiamo tutto”. In strada stanno pian piano scendendo, di nuovo, i licei e gli istituti superiori, che nei giorni scorsi avevano diffuso una locandina invitando la comunità studentesca alla mobilitazione, che parte dalle singole sedi e confluisce, nella mattinata, all’esterno del liceo Minghetti in via Nazario Sauro. E mentre le scuole più lontane attraversano, dopo i pre-concentramenti, i viali, bloccando di fatto il traffico e creando un ingorgo di auto in fila tra la stazione e il ponte Matteotti, gli studenti delle scuole che si trovano in centro, bloccano gli ingressi con striscioni e fumogeni, perché “oggi non si entra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo corteo delle scuole per Gaza. Traffico bloccato, striscioni e fumogeni: “Oggi non si entra”

