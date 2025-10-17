Nuovo concerto all’organo Nachini-Dacci suona l' Ensemble Segreti Armonici

Domenica 19 ottobre alle 16 secondo appuntamento con la rassegna di “Concerti allorgano Nachini-Dacci” alla chiesa del Suffragio di Savignano sul Rubicone che ospiterà l’Ensemble Segreti Armonici.La formazione, composta da Canseli Basak Cifci, violoncellista barocca e Michele Barbieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

