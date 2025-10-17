Per i primi tre anni i tassi minimi garanti per la sesta emissione del Btp Valore in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, è pari al 2,6%. Lo comunica il ministero dell’economia secondo cui per il quarto e quinto è pari al 3,1% e per il sesto e settimo anno è pari al 4%. Al termine del collocamento, spiega il ministero, verranno annunciati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuovo Btp Valore: dura sette anni e nei primi 3 anni tassi minimi garantiti al 2,60%. Poi si arriva fino al 4%