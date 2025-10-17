Nuovo attacco Usa a barca narcotraffico

9.22 Nuovo attacco aereo Usa nel mar dei Caraibi contro un'imbarcazione sospettata di narcotraffico. A darne notizia un funzionario di Washington, specificando che nel raid ci sono questa volta dei sopravvissuti. Nei precedenti cinque attacchi analoghi sono state uccise 27 persone provenienti da Venezuela, Colombia e Trinidad e Tobago. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale dall'amministrazione Trump, né dettagli sulla nazionalità dell'imbarcazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

