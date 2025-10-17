Nuovi sviluppi nell' Operazione Ura | sequestrati una villa a Torre a Mare e 100mila euro in contanti

La Direzione Investigativa Antimafia di Bari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Bari nell'ambito della maxi inchiesta "Operazione Ura", conclusa nel maggio scorso.Il provvedimento, eseguito nei.

Nuovi sviluppi che aumentano il mistero o ne diradano i contorni, a seconda dei punti di vista

Caso #Osimhen: nuovi sviluppi sull'acquisto dell'attaccante da parte del #Napoli L'editoriale del direttore @FabRavezzani online ora sul nostro canale YouTube:

"Non deve restare traccia", spunta l'intercettazione che imbarazza Adl, ma non il Napoli - nchiesta Osimhen, intercettazioni Napoli, De Laurentiis, falso in bilancio, Giuntoli, Pompilio, Procura Napoli, Calcio Napoli, plusvalenze

Milan, nuovi sviluppi nell'indagine su Yonghong Li: la Procura ha chiesto l'archiviazione - La Procura di Milano, come riportato dall'ANSA, ha chiesto di archiviare l'indagine in cui Yonghong Li, proprietario del Milan tra il 2017 e il 2018, è accusato di false comunicazioni sociali.