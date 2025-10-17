Nuovi posti auto all’ospedale di Terni | Migliora l’accessibilità per pazienti e famigliari

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di nuovi 20 posti auto sul lato nordovest del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni, in prossimità della cucina aziendale. L’intervento è stato portato a termine per facilitare l’utilizzo degli spazi esterni: prima della realizzazione del nuovo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nestlé annuncia taglio di 16 mila posti di lavoro e nuovi obiettivi di risparmio. Crescono i ricavi e il titolo vola in Borsa - facebook.com Vai su Facebook

Pnrr, in arrivo 150 nuovi posti per l'accoglienza dei senza dimora https://ift.tt/soJ6iX2 - X Vai su X

Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato - auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato L’assessore Alessandro Casi: “misura frutto dell’ascolto e in linea con la nostra ... Come scrive lanazione.it

Terni. Santa Maria arrivano nuovi parcheggi: - Dove non è stato possibile realizzarci strutture sanitarie collaterali, si fanno piazzole di sosta per i dipendenti e, soprattutto, per le persone che ... Segnala ilmessaggero.it