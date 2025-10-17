Nuovi asili nido Lavori avanti speditamente
Proseguono i cantieri per i due nuovi asili nido d’infanzia a Camaiore, uno a Capezzano Pianore e uno a Lido. Si tratta di un investimento che, complessivamente, supera un milione e 400 mila euro, finanziato da un bando Pnrr, che aveva come oggetto il potenziamento dell’offerta educativa e dell’istruzione, con particolare riguardo alla prima infanzia, andando a finanziare la costruzione ex-novo di asili nidi sui territori comunali. Su questa graduatoria, Camaiore è risultato il Comune toscano ad aver ricevuto più risorse, al pari solo di quello di Firenze. Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, la frazione di Capezzano Pianore ospiterà per la prima volta un nido di infanzia (ad oggi assente in paese) in adiacenza al plesso scolastico esistente, che sarà in grado ospitare fino a 45 bambini nella fascia 0-3 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
