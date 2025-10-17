Nuove nomine in Diocesi | don Frazzani parroco a Bardi don Lezoli a Compiano

Su decisione della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Frazzani è stato nominato parroco delle parrocchie nel comune di Bardi: San Giovanni Battista e Beata Vergine Addolorata; Beata Vergine Annunciata in Boccolo Tassi; Beata Vergine Assunta in Casanova Val Ceno; San Lorenzo martire in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

Armani, ecco le nuove nomine: Marsocci Ad, Leo Dell'Orco presidente del Cda e la nipote Silvana vice - facebook.com Vai su Facebook

#armani, ecco le nuove nomine: Marsocci Ad, Leo Dell'Orco presidente del Cda e la nipote silvana vice - X Vai su X

Nuove Nomine e Provvedimenti nella Diocesi di Cefalù - Parroco nella Parrocchia Sant'Ambrogio in Cefalù: il Rev. cefalunews.org scrive

Diocesi di Albano, nuove nomine del Vescovo Vincenzo Viva: annunciati i nuovi Vicari territoriali e gli incarichi nella Curia - Nella Diocesi di Albano il Vescovo Vincenzo Viva ha annunciato nuove nomine e disposizioni diocesane: Vicari territoriali, incarichi parrocchiali e uffici della Curia per rafforzare il servizio pastor ... Scrive castellinotizie.it

Chiesa di Potenza, nuovi incarichi nelle parrocchie: don Antonio Laurita nuovo parroco di Sant’Anna e Gioacchino - Don Antonio Laurita guiderà la parrocchia Santi Anna e Gioacchino dal febbraio 2026. Riporta trmtv.it