Nuove minacce dalle frange antagoniste | Entra che ti salutiamo

Una delle strategie maggiormente in uso dalle f range antagoniste è incentrata sull contrastare le manifestazioni di piazza di esponenti che dal loro punto di vista sono nemici, più che avversari. È successo anche oggi a Torino, dove la Lega era impegnata in un presidio ai giardini Madre Teresa di Calcutta in Corso Vercelli, nel quartiere Aurora, per la sicurezza. " Hanno cercato di bloccare il nostro presidio, di non farci passare in mezzo ai giardini, di non farci parlare con i residenti. Hanno inoltre lasciato scritte intimidatorie, insulti e minacce sui muri. Insomma il triste spettacolo di questi delinquenti che purtroppo Torino conosce da tempo e che sono coccolati dalla amministrazione di sinistra che guida il Comune ", ha denunciato Silvia Sardone con Elena Maccanti, deputata e segretario Lega Torino provinciale, Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio comunale e Giuseppe Catizone, consigliere comunale Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

