Nuove aste per terreni e un appartamento Il piano alienazioni del Comune

L'Amministrazione comunale di Cortona valorizza il piano delle alienazioni in vista delle prossime aste. Oltre a quanto previsto per i due ex plessi scolastici di San Lorenzo e San Pietro a Dame, il Comune mette a bando anche un appartamento e una serie di terreni. Per questi ultimi l'asta è.

