Nuove aste per terreni e un appartamento Il piano alienazioni del Comune
L’Amministrazione comunale di Cortona valorizza il piano delle alienazioni in vista delle prossime aste. Oltre a quanto previsto per i due ex plessi scolastici di San Lorenzo e San Pietro a Dame, il Comune mette a bando anche un appartamento e una serie di terreni. Per questi ultimi l’asta è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Tesoro: all’asta il 14 ottobre BTP 3, 7, 10 e 15 anni fino a 8,5 mld • Nuove aste in arrivo. Il Mef ha annunciato l’emissione dei seguenti BTP e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione. - X Vai su X
Nuovo numero de L’Assaggiatore Un viaggio attraverso l’Italia del vino, dalle cantine storiche alle nuove realtà che innovano con passione. In questo numero: In Valcalepio alla scoperta del Castello di Grumello, culla del Cabernet Sauvignon in Lomb - facebook.com Vai su Facebook
Nuove aste per ’La Fabbrichina’. La Vulcania resta fuori dai giochi. Fallisce l’intervento del Comune - All’indomani del rifiuto da parte del curatore d’asta dell’offerta di acquisto formulata dall’amministrazione comunale per ‘La Fabbrichina’, escono le nuove aste con svariati lotti. Secondo lanazione.it
Giovani agricoltori cercasi: Ismea lancia le nuove aste per la terra. Sul piatto 16mila ettari, valgono almeno 255 milioni - Sedicimila ettari di terreno, un potenziale di 624 aziende agricole interessate e un valore complessivo atteso di almeno 255 milioni di euro. Si legge su repubblica.it