Nuova vita per l’ex caserma Boldrini Tra alloggi a prezzi calmierati spazi lavorativi ed eventi culturali
Dopo quasi vent’anni di chiusura, inizia una nuova vita (temporanea) per l’ex caserma Boldrini di via Frassinago 6, in centro città. Il progetto ‘Mezz’aria’, lo spazio tra le cose, prevede una rigenerazione urbana di trecento giorni che permetterà a questa struttura, dismessa dal ministero della Difesa nel 2022, ma inutilizzata da tempo, di essere vissuta per circa un anno, prima di passare al ministero della Giustizia per diventare sede del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. A sottolineare l’uso temporaneo, un countdown in cortile che scorre a ritroso i trecento giorni disponibili per il restyling della struttura, ex ospedale S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
