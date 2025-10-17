La Nuova Virtus Cesena ha iniziato la stagione di basket di serie B di basket femminile incassando due sconfitte nelle prime due gare disputate, prima contro San Lazzaro (62-51) e poi contro l’Happy Basket Rimini (66-58). Eppure in casa cesenate si respira la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Coach Luca Chiadini, cosa vi hanno lasciato le prime due gare, peraltro entrambe esterne, del torneo? "Per quello che mi riguarda, la forte consapevolezza del fatto che quest’anno ci salveremo. E lo faremo disputando un campionato che ci regalerà non poche soddisfazioni. E’ vero, le prime due le abbiamo perse, ma avevamo di fronte squadre tra le più competitive e ancora per un paio di settimane saremo privi della nostra punta di diamante, l’italo argentina Natalia Tondi ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, ora i punti. Chiadini: "Ci salveremo"