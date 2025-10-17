Nuova svolta nel delitto di Aosta C’è la perizia psichiatrica per Teima

Nuova puntata del processo in Corte d’Assise che vede imputato Sohaib Teima, il 22enne di Fermo accusato dell’ omicidio premeditato dell’ex compagna francese, Auriane Laisne, e di averne occultato il cadavere in una chiesetta abbandonata nel comune di La Salle, in Valle d’Aosta. Nel corso dell’ultima udienza i giudici hanno conferito a un consulente tecnico dell’Usl della Valle d’Aosta l’incarico della perizia psichiatrica su Teima, concessa dalla Corte nella scorsa udienza, su richiesta dell’avvocato dell’imputato, Lucia Lupi. Avrà 90 giorni a partire dal 27 ottobre, data in cui si terrà un briefing tra tutti i periti, per effettuare gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova svolta nel delitto di Aosta. C’è la perizia psichiatrica per Teima

Approfondisci con queste news

Si per dare una svolta e iniziare una nuova avventura ci voleva ... È ufficiale... Questa AV 0 ESBL è stata personalizzata per il grande artista Genovese Aldo Ascolese che è diventato mio endorser acquistando questa chitarra. Grande soddisfazione! - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: nuova svolta con perquisizioni e indagini per corruzione https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/delitto-garlasco-sempio-corruzione-procuratore-news/8139685/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1758 - X Vai su X

Delitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: sui suoi canali social il Tg1 ha annunciato che sono in corso dall'alba di oggi, venerdì 26 settembre 2025, delle perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza ... Scrive gazzetta.it

Garlasco, perquisizioni in corso dall’ex procuratore Venditti e circuito familiare Sempio: cosa sta succedendo - Nuova svolta sul delitto di Garlasco: dall’alba carabinieri e Guardia di Finanza perquisiscono le abitazioni di ex investigatori, del circuito familiare di Andrea Sempio e dell’ex procuratore Mario ... Si legge su fanpage.it

Delitto Cinzia Pinna, nuova svolta: indagata la compagna di Ragnedda: "Lo ha protetto" - Il giallo dell'omicidio di Cinzia Pinna si infittisce, iscritta nel registro degli indagati anche una donna, si tratta della compagna del killer reo confesso che secondo gli inquirenti "avrebbe ... Si legge su affaritaliani.it