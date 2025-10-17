Nuova strategia estetica per Trump che abbandona il suo blorange e torna ai capelli bianchi | è più saggio?

Ormai lo sappiamo, quando si parla di leadership politica ogni dettaglio, anche quello più insignificante come il colore dei capelli può assumere un valore strategico. Donald Trump lo sa benissimo. Non è un caso che proprio a causa di come apparivano i suoi capelli si sia arrabbiato per la cover di Time. A ogni modo, la chioma del presidente degli Stati Uniti è tornata bianca. Lo hanno visto tutti durante la cerimonia della Medaglia Presidenziale della Libertà conferita a Charlie Kirk. Che fine ha fatto il suo leggendario blorange, pel di carota? A parte le battute sul fatto che abbia dimenticato di farsi la tinta e che abbia compensato tutto, riempiendo la faccia di nuance arancioni, questo passaggio rappresenta un cambio simbolico significativo: ora Trump non è più un tycoon aggressivo, ma un saggio capo di stato che mostra la sua vecchiaia con orgoglio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

