Nuova scossa di terremoto lungo la costa garganica | epicentro in mare a 6 Km da Peschici
Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato oggi, venerdì 17 ottobre, alle 12:28, lungo la costa garganica. L’epicentro, localizzato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato individuato in mare, a 3 Km di profondità e a meno di 2,5 miglia dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
