Nuova Fiat Abarth 127 | eccola con stile nuova Grande Panda
Non ci sono ancora notizie ufficiali che confermino una nuova Fiat Abarth 127, ma ci sono un sacco di rendering, progetti di designer e ipotesi che mostrano come potrebbe essere. Ti faccio una sintesi + qualche idea personale su ciò che potrebbe davvero diventare se Fiat decidesse di rilanciare il nome 127 in veste Abarth. Cosa dicono i progetti attuali le ipotesi. Ecco alcune delle caratteristiche che emergono con più frequenza nei rendering e nelle analisi: Aspetto Possibile interpretazione moderna Dimensioni e proporzioni Più grande dell’originale, per adattarsi agli standard attuali: sbalzi maggiori, altezza, larghezza e passo aumentati. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NUOVA FIAT GRANDE PANDA - OFFERTA CON CONTRATTO E IMMATRICOLAZIONE OTTOBRE! Scopri la nuova Grande Panda 1.2 110 CV Hybrid – Versione La Prima Vari Colori ? Con rottamazione 0/4 e finanziamento tua a soli 22.800€ Sol - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Fiat 127 Sport: la rinascita di un’icona italiana - Ci riferiamo ad una ipotetica nuova Fiat 127 Sport apparsa sui social con grande stupore di molti. Da clubalfa.it
Nuova Fiat 127: una compatta moderna, economica ed endotermica è possibile? [RENDER] - Mentre sempre più Case auto guardano alle icone del passato per farle rivivere in chiave moderna, sono sempre in tanti coloro che sperano che questo trend “nostalgico”, che rispolvera vetture che ... motorionline.com scrive
Fiat 127 Sport: il render moderno che rilancia un mito - Un concept digitale della Fiat 127 Sport propone una compatta dal look aggressivo, interni digitali e soluzioni ibride per il futuro urbano. msn.com scrive