Nuoto | Thomas Ceccon migliora il personale nei 200 dorso in Coppa del Mondo a Westmont

Inizia nel migliore dei modi la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto per i colori italiani. Il protagonista è ovviamente Thomas Ceccon, che impressiona nei 200 dorso. A Westmont, in Illinois, il campione olimpico dei 100 si esalta in vasca corta e trova il secondo tempo assoluto nelle batterie in 1:51.21. Primato personale migliorato addirittura di due secondi e sfida lanciata all’ungherese Hubert Kos, il migliore nelle qualifiche. Per Ceccon doppia fatica: sarà presente nelle finali (che scatteranno tra poco, nella notte italiana) anche nei 100 misti, quarto tempo parziale con il crono di 52. 🔗 Leggi su Oasport.it

