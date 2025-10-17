Avevamo lasciato la danza in vasca nei Mondiali 2025 degli sport acquatici. A Singapore si è affrontata la prima tappa del lungo viaggio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e si sono quindi iniziate a gettare le basi su quanto potrà accadere nel quadriennio. L’Italia ha concluso con tre medaglie: 1 argento e 2 bronzi. La coppia formata da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero ha scritto un pezzo di storia in questa disciplina, dal momento il Bel Paese mai era salito sul podio nel libero del doppio in una competizione iridata. Tra l’altro, un argento non lontano dall’oro della Spagna, dal momento che le azzurre negli elementi e nelle difficoltà sono state anche superiori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, annunciate le date della Coppa del Mondo 2026: super Finals a Toronto