Theo Hernández e Darwin Núñez, compagni di squadra da questa stagione nell'Al-Hilal, devono avere sviluppato già un bel rapporto. Sennò.. Theo Hernández, francese ex difensore del Milan e Darwin Núñez, uruguaiano ex attaccante del Liverpool, sono compagni di squadra da questa stagione nell'Al-Hilal, compagine della Saudi Pro League. I due devono avere sviluppato già un bel rapporto, altrimenti non si spiegherebbe il 'risveglio mattutino' dato da Theo a Darwin, costituito da un lancio di uova sulla facciata della casa del sudamericano condito da tante risate divertite dell'ex giocatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Núñez, che risveglio! Theo Hernández tira uova sulla facciata della sua casa!