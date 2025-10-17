Núñez che risveglio! Theo Hernández tira uova sulla facciata della sua casa!
Theo Hernández e Darwin Núñez, compagni di squadra da questa stagione nell'Al-Hilal, devono avere sviluppato già un bel rapporto. Sennò.. Theo Hernández, francese ex difensore del Milan e Darwin Núñez, uruguaiano ex attaccante del Liverpool, sono compagni di squadra da questa stagione nell'Al-Hilal, compagine della Saudi Pro League. I due devono avere sviluppato già un bel rapporto, altrimenti non si spiegherebbe il 'risveglio mattutino' dato da Theo a Darwin, costituito da un lancio di uova sulla facciata della casa del sudamericano condito da tante risate divertite dell'ex giocatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
