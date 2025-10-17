NSDA la Napoli di Anfisa Letyago sbarca al Duel | quattro showcase della Dj e producer musicale

Moderna, intensa, internazionale, glocal: ecco la Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano con 4 eccezionali showcase che la Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate a livello mondiale, terrà nelle prossime domeniche nel club di via Antiniana a Pozzuoli. Il primo appuntamento è in programma il 19 ottobre (ore 19:00-01:00 ). Lo show è un format prodotto da NSDA, la casa discografica ed etichetta indipendente fondata da Anfisa nel 2021 con l’obiettivo di creare uno spazio personale nel quale poter pubblicare la propria musica senza limiti o influenze esterne, offrendo allo stesso tempo uguale libertà anche ad altri artisti emergenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

