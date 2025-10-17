NSDA la Napoli di Anfisa Letyago sbarca al Duel | quattro showcase della Dj e producer musicale

Moderna, intensa, internazionale, glocal: ecco la Napoli di  Anfisa Letyago  che arriva al  Duel  di Agnano con 4 eccezionali showcase che la  Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate a livello mondiale, terrà nelle prossime domeniche nel  club di via Antiniana a Pozzuoli. Il primo appuntamento è in programma il  19 ottobre (ore 19:00-01:00 ). Lo show è un format prodotto da  NSDA, la casa discografica ed etichetta indipendente fondata da Anfisa nel 2021   con l’obiettivo di creare uno spazio personale nel quale poter pubblicare la propria musica senza limiti o influenze esterne, offrendo allo stesso tempo uguale libertà anche ad altri artisti emergenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

