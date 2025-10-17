NSDA la Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano

La Napoli di Anfisa Letyago al Duel: quattro eccezionali showcase della Dj e producer musicale fra le più acclamate a livello internazionale. Moderna, intensa, internazionale, glocal: ecco la Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano con 4 eccezionali showcase che la Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - NSDA, la Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano

