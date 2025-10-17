Novena a San Giovanni Paolo II | preghiera del quinto giorno

Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. Fin da ragazzo, Karol Wojtyla era un grande appassionato di sport. Il Santo Pontefice praticò attivamente lo sport finché gli è stato. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del quinto giorno

