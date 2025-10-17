Berlino, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo oggi qui all'Esmo di Berlino particolarmente orgogliosi di aver presentato i dati aggiornati a cinque anni del nostro farmaco per le pazienti affette da tumore mammario in fase precoce. Grazie a questa nuova opportunità terapeutica abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormente il rischio di recidiva di queste pazienti che quindi possono considerare questa nuova opzione terapeutica anche per quella categoria in cui abbiamo linfonodi negativi, quindi una popolazione di pazienti che attualmente non aveva altre opzioni terapeutiche innovative. Come Novartis siamo impegnati da oltre vent'anni nell'individuare soluzioni terapeutiche innovative che possano sempre di più andare in contro ai bisogni clinici insoddisfatti delle pazienti e poter contribuire alla lotta contro i tumori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Novartis: "Orgogliosi dei dati a 5 anni di efficacia del farmaco orale nel tumore al seno"