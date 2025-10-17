Novartis | Orgogliosi dei dati a 5 anni di efficacia del farmaco orale nel tumore al seno
Coco, 'da oltre vent'anni al lavoro per individuare soluzioni innovative che possano sempre di più andare in contro ai bisogni clinici insoddisfatti delle pazienti' Berlino, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo oggi qui all'Esmo di Berlino particolarmente orgogliosi di aver presentato i dati a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Novartis: dati positivi dello studio Applause su farmaco per nefropatia da Iga - Novartis ha annunciato oggi i risultati finali positivi di Applause- Segnala ilsole24ore.com