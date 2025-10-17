Novara smog e inquinamento | la qualità dell' aria è cattiva in città

Novaratoday.it | 17 ott 2025

La qualità dell'aria a Novara è “accettabile”, ma nei giorni scorsi era “cattiva” e così sarà anche nei prossimi giorni.A dirlo sono i dati di Arpa: la concentrazione di Pm10 rilevata dalla centralina di viale Roma è appena al di sotto del limite di 50?gm³, mentre quella di Pm2.5 è superiore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

