Nottingham Forest-Chelsea | formazioni statistiche e anteprime

2025-10-17 09:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Notizie sulla squadra Nottingham Forest-Chelsea. Il Forest dovrà fare a meno del terzino Ola Aina, che ha un infortunio al tendine del ginocchio, quindi l’ex giocatore dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko potrebbe partire titolare se sarà abbastanza in forma. Il centrocampista Douglas Luiz è in dubbio a causa di un problema al tendine del ginocchio. Il Chelsea resta senza il trequartista Cole Palmer che ha un infortunio all’inguine e rimane una grande perdita. Maresca ha molti problemi di infortuni dopo il impegno con la nazionale, con Liam Delap (bicipite femorale), Levi Colwill (ginocchio) e Mykhaylo Mudryk assenti a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com