Notte di paura a Ravenna rissa con spari alle Bassette

Ravenna, 17 ottobre 2025 – Spari nella notte, paura alle Bassette per una rissa. Non ci sono stati feriti, ma molti dettagli dovranno essere chiariti in merito a quanto accaduto giovedì sera nell’area industriale della città. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, tutto è iniziato verso le 22.30 quando un gruppetto di 56 persone si è dato appuntamento qui per ragioni che al momento non risultano note. Tra le persone presenti c’erano italiani, nordafricani e albanesi, ma pare che non si conoscessero. A quel punto, per ragioni ignote, è iniziata una discussione che è sfociata in una zuffa e qualcuno è arrivato a sparare alcuni colpi con una pistola scacciacani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

