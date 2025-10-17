Notte di paura a Ravenna rissa con spari alle Bassette
Ravenna, 17 ottobre 2025 – Spari nella notte, paura alle Bassette per una rissa. Non ci sono stati feriti, ma molti dettagli dovranno essere chiariti in merito a quanto accaduto giovedì sera nell’area industriale della città. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, tutto è iniziato verso le 22.30 quando un gruppetto di 56 persone si è dato appuntamento qui per ragioni che al momento non risultano note. Tra le persone presenti c’erano italiani, nordafricani e albanesi, ma pare che non si conoscessero. A quel punto, per ragioni ignote, è iniziata una discussione che è sfociata in una zuffa e qualcuno è arrivato a sparare alcuni colpi con una pistola scacciacani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Notte di paura a #Iglesias L'uomo, arrestato dai #Carabinieri, è accusato di #maltrattamenti in famiglia e punizioni corporali sui due figli minori - facebook.com Vai su Facebook
Paura la scorsa notte, in piazza Bellini, una delle zone in cui concentra la movida di Napoli, dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per fortuna i colpi non hanno provocato danni o feriti: la Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato Decu - X Vai su X
Rissa a Marina di Ravenna. Denunciati tre giovani - I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero tre ragazzi per la rissa avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 luglio scorso nei pressi di un locale pubblico in centro a Marina di Ravenna ... Da ilrestodelcarlino.it
Poggibonsi: notte violenta!. Rissa tra tre giovani stranieri. Un ferito portato in ospedale - Tre giovani che se le danno di santa ragione, uno di loro che resta ferito e viene portato al Pronto soccorso, l’incredulità e la paura dei passanti. lanazione.it scrive
Controlli a Marina di Ravenna. L’Arma denuncia 4 giovani per rissa - I carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato a piede quattro ragazzi, tra i 21 e i 24 anni - Si legge su ilrestodelcarlino.it