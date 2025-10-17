Notizia bomba Tina Cipollari passa sul Nove | nuovo programma per l’opinionista di Uomini e Donne

Dopo anni di presenza fissa nei salotti di Mediaset, Tina Cipollari si prepara a sorprendere il pubblico con una nuova avventura televisiva, questa volta sul canale Nove. L’opinionista più irriverente della TV italiana, da oltre vent’anni colonna di Uomini e Donne, farà un’eccezione al suo storico legame con i programmi di Maria De Filippi per affiancare Amadeus in uno show cult della televisione italiana. Il passaggio segna una collaborazione inedita che ha già fatto parlare fan e addetti ai lavori. Tina Cipollari sul Nove accanto ad Amadeus: ecco dove la vedremo. Il debutto di Tina Cipollari sul Nove è previsto per mercoledì 5 novembre, quando parteciperà come ospite d’eccezione a La Corrida, programma prodotto da Banijay Italia e Corima per Warner Bros. 🔗 Leggi su Donnapop.it

