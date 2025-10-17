Nordio sui femminicidi | Problema educativo si risolve in famiglia Scontro con il PD sull’educazione sessuale | Banalità conservatrice

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha acceso il dibattito sul tema dei femminicidi e dell'educazione affettiva nelle scuole, scatenando le reazioni dell'opposizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

nordio femminicidi problema educativoEducazione sessuale, il ministro della Giustizia Nordio: «È compito delle famiglie, non con belle parole ma con l'esempio» - Il ministro avalla l'emendamento approvato in commissione Cultura: la Lega ha proposto che anche alle medie siano vietati corsi educazione sessuale- Segnala roma.corriere.it

Educazione Sessuale a scuola, Nordio dice di no: "È compito delle famiglie" - Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dice no all'Educazione Sessuale nelle scuole: "È compito delle famiglie" ... notizie.it scrive

nordio femminicidi problema educativoNordio: 'L'educazione sessuale è compito delle famiglie' - Il ministro dopo l'emendamento che vieta l'attività nelle scuole. Segnala ansa.it

