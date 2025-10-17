Nordio | l’educazione sessuale è compito delle famiglie
ROMA, 17 OTT – “Riteniamo che questa educazione debba avvenire in famiglia e si dà con l’esempio del rispetto verso l’altro, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da qualunque differenza. L’educazione sessuale nelle scuole se venisse inserita in modo settoriale rischia di fare la stessa fine dell’insegnamento dell’educazione civica”. Lo ha detto il ministro della. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
