Nordio | l’educazione sessuale è compito delle famiglie

17 ott 2025

ROMA, 17 OTT – “Riteniamo che questa educazione debba avvenire in famiglia e si dà con l’esempio del rispetto verso l’altro, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da qualunque differenza. L’educazione sessuale nelle scuole se venisse inserita in modo settoriale rischia di fare la stessa fine dell’insegnamento dell’educazione civica”. Lo ha detto il ministro della. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

