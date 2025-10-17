Non solo tecnologia | per gli italiani lo smartphone è un compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi

Ricerca Swappie–SWG: più di 1 italiano su 2 usa il telefono per affrontare la solitudine. Crescono cura, attaccamento e il bisogno di fiducia quando si cambia dispositivo. Lo smartphone non è più soltanto uno strumento: è un compagno quotidiano che offre conforto nei momenti di solitudine, distrazione nella noia, sostegno nell’imbarazzo e un rifugio di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Non solo tecnologia: per gli italiani lo smartphone è un compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi

Leggi anche questi approfondimenti

#Tecnologia e #Ai, gli #italiani divisi tra quella “buona” per #cibo e #ambiente, e la diffidenza. Il governo umano dello strumento al centro. Il messaggio dal Forum @coldiretti a #Roma con l’intervista live “all’#IntelligenzaArtificiale” - X Vai su X

Gli insegnanti italiani cercano di adattarsi al presente ma si scontrano con diversi problemi. I professori sono tra i più anziani del globo, patiscono più di altri gli adempimenti amministrativi e sono tra i più refrattari alla tecnologia. I dati dell’indagine Talis sui Pa - facebook.com Vai su Facebook

Non solo tecnologia: per gli italiani lo smartphone è il compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi - Attraverso una ricerca condotta con SWG, Swappie racconta la relazione personale con il proprio telefono: per più di 1 italiano su 2 lo smartphone è un mezzo per affrontare la solitudine ... Segnala comunicati-stampa.net

Tecnologia e non solo: per gli italiani lo smartphone è il compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi - In occasione della Giornata Internazionale dei RAEE, Swappie presenta la nuova ricerca realizzata con SWG che racconta la relazione personale tra gli italiani e il proprio telefono, che sembra essere ... Secondo alternativasostenibile.it

I primi 5 modelli di telefoni compatibili con eSIM per gli appassionati di tecnologia italiani - Ora probabilmente non è così facile sorprendere gli utenti con un nuovo smartphone, quindi il primo migliora le ... Scrive adnkronos.com