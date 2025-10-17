Non solo tecnologia | per gli italiani lo smartphone è un compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricerca Swappie–SWG: più di 1 italiano su 2 usa il telefono per affrontare la solitudine. Crescono cura, attaccamento e il bisogno di fiducia quando si cambia dispositivo. Lo smartphone non è più soltanto uno strumento: è un compagno quotidiano che offre conforto nei momenti di solitudine, distrazione nella noia, sostegno nell’imbarazzo e un rifugio di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

non solo tecnologia per gli italiani lo smartphone 232 un compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi

© Periodicodaily.com - Non solo tecnologia: per gli italiani lo smartphone è un compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi

Leggi anche questi approfondimenti

tecnologia italiani smartphone 232Non solo tecnologia: per gli italiani lo smartphone &#232; il compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi - Attraverso una ricerca condotta con SWG, Swappie racconta la relazione personale con il proprio telefono: per più di 1 italiano su 2 lo smartphone è un mezzo per affrontare la solitudine ... Segnala comunicati-stampa.net

tecnologia italiani smartphone 232Tecnologia e non solo: per gli italiani lo smartphone &#232; il compagno di vita a cui affidare emozioni e ricordi - In occasione della Giornata Internazionale dei RAEE, Swappie presenta la nuova ricerca realizzata con SWG che racconta la relazione personale tra gli italiani e il proprio telefono, che sembra essere ... Secondo alternativasostenibile.it

I primi 5 modelli di telefoni compatibili con eSIM per gli appassionati di tecnologia italiani - Ora probabilmente non &#232; così facile sorprendere gli utenti con un nuovo smartphone, quindi il primo migliora le ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Tecnologia Italiani Smartphone 232