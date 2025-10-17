Non so che fare ho paura l’ultima chat di Pamela Genini con l’ex prima di essere uccisa | le due segnalazioni alla polizia andate a vuoto

Negli ultimi terrificanti minuti prima che Gianluca Soncin la uccidesse a coltellate, Pamela Genini ha chiesto disperatamente aiuto, scrivendo all’ex fidanzato Francesco Dolci. La chat integrale è riportata negli atti dell’inchiesta condotta dalla Polizia e coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella. Un messaggio dopo l’altro si percepisce tutta la tensione degli ultimi attimi di vita della modella 29enne, consapevole di essere in grave pericolo. La donna prima informa l’ex dell’arrivo dell’aggressore, poi gli chiede di chiamare aiuto, purché le forze dell’ordine non attirino l’attenzione di Soncin. 🔗 Leggi su Open.online

