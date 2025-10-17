Non ricorda la strada per tornare a casa ultra 80enne aiutato dagli agenti di polizia

ANCONA – Durante la scorsa notte la polizia ha soccorso un pensionato che, trovatosi in difficoltà, non riusciva a ricordare la strada da fare per tornare alla propria abitazione. Poco dopo le 4, transitando nei paraggi del Parco della Cittadella, un equipaggio delle volanti ha trovato un uomo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

