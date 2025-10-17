Lo scrittore moldavo Nicolai Lilin, autore del celebre romanzo Educazione siberiana tradotto in 30 lingue e trasposto al cinema da Gabriele Salvatores nel 2012, sarà processato a Milano per minacce gravi e diffamazione aggravata. Al centro della vicenda giudiziaria ci sono due video pubblicati sul suo canale YouTube nell’agosto 2024, nei quali lo scrittore si scagliava con toni durissimi contro la giornalista Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini. I due inviati erano finiti nel mirino del Cremlino dopo aver documentato, il 14 agosto 2024, un’incursione dei soldati ucraini in territorio russo, nella regione di Kursk. 🔗 Leggi su Cultweb.it

"Non piangete se trovate il polonio nel tè": l'autore di Educazione Siberiana a processo per le minacce shock ai giornalisti Rai