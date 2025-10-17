Massimo Lovati non è più l’avvocato difensore di Andrea Sempio nel caso di Garlasco: com’è noto, l’avvocato è stato esonerato dal suo assistito che ha parlato di “idee diverse sulla strategia difensiva” sottolineando come, secondo lui, Lovati “sia sempre un grande penalista. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto”. A pesare su questa scelta, dice, non sarebbero stati i più recenti risvolti mediatici della vicenda, dalle dichiarazioni di Lovati in numerosi talk show per non parlare di quelle rese a “ Falsissimo ” di Fabrizio Corona. E al Corriere della Sera Lovati conferma di essere stato esonerato: “Proprio così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non penso di andare ai giardinetti, al limite vado alle corse dei cavalli. Con Corona, che è anche geniale, non è un rapporto finito”: parla Massimo Lovati