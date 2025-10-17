Non mettere l’olio vicino ai fornelli | si rovina irreparabilmente

L’olio d’oliva rappresenta uno dei pilastri della cucina mediterranea, celebrato non solo per il suo sapore inconfondibile ma anche per le sue straordinarie proprietà nutritive. Eppure, nonostante la sua presenza quotidiana nelle nostre cucine, molte persone commettono un errore che ne compromette irrimediabilmente la qualità: conservarlo vicino ai fornelli. Questa pratica apparentemente innocua innesca un processo di deterioramento che trasforma questo prezioso alimento in un prodotto irrancidito, privandolo sia del gusto che dei benefici per la salute. La corretta conservazione dell’olio d’oliva è una necessità scientifica per preservarne le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

