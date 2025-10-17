Non lo vuole più nessuno Tudor lo caccia | 35 milioni alla Juve
L’innesto della Juve è ormai fuori dai piani del progetto di Igor Tudor: 35 milioni entrano nelle casse bianconere Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista già da questo weekend. La Juventus riparte con la trasferta di Como, valida per la settima giornata di campionato, in un calendario che si preannuncia estremamente intenso. Dopo la sfida contro i lombardi, infatti, la squadra allenata da Tudor sarà impegnata in due match di grande rilievo: prima contro il Real Madrid in Champions League, mercoledì 22 ottobre, e poi contro la Lazio in campionato, in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Sportface.it
