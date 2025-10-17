Non fu diffamazione solo diritto di critica Archiviato procedimento contro titolare del Quartiere Latino

SANNICOLA - Non ci fu alcuna diffamazione, ma l’esercizio legittimo del diritto di critica così come ritenuto, tanto dalla procura, e anche dal gip del tribunale di Lecce che ha deciso per l’archiviazione del procedimento penale avviato dopo la denuncia degli amministratori del Comune di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

