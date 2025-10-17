Non è un termine generico | la sentenza che mette al bando i falsi Grana
Bisogna fare molta attenzione ad associare il marchio Grana Padano ai prodotti corretti e originali e non "generalizzare", per così dire, con altri marchi certamente di ottima qualità ma che nulla hanno a che vedere con la parola "Grana". La sentenza del tribunale. A mettere le cose in chiaro, come poi ha spiegato anche il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, è una sentenza che ha respinto l'appello inoltrato da parte del caseificio Brazzale confermando quanto già aveva deciso la Corte d'Appello di Venezia: è illegittimo l'utilizzo del "Grana" in relazione al formaggio "Gran Moravia", formaggio a pasta dura simile (qui cambia tutto) al Padano e prodotto dall'azienda italiana Brazzale nella Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
