Non è stato un incidente clamorosa svolta sulla morte di Isak Andic fondatore di Mango | indagato per omicidio il figlio Jonathan

Inizialmente archiviato come incidente, il caso sulla morte di Isak Andic, fondatore del brand di abbigliamento Mango, è stato riaperto e ora si indaga per omicidio. Secondo fonti informate citate da El Pais, i sospetti degli inquirenti sarebbero concentrati sull’unico testimone della vicenda, il figlio di Andic, Jonathan. A dieci mesi dalla scomparsa del miliardario, alcune incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni del figlio hanno portato le autorità a iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. I dubbi sulla dinamica dell’incidente. Un incidente in montagna come purtroppo tanti se ne sentono, la caduta da un precipizio di oltre 100 metri lungo un sentiero del massiccio del Montserrat, in Catalogna. 🔗 Leggi su Open.online