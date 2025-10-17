Non è adatto a questo mondo | strangola il figlio autistico di 5 anni poi tenta suicidio | condannata
Stremata dalle difficoltà di accudire il figlio autistico di 5 anni, Claire Button, 35 anni, lo avrebbe soffocato prima di tentare il suicidio. La tragedia, avvenuta nel dicembre 2024 nel Regno Unito, è stata scoperta dal padre del bambino. Nell'emettere la condanna all'ergastolo, la giudice Samantha Leigh ha definito la vicenda “straziante”, riconoscendo in lei “una madre amorevole, ma sopraffatta da una malattia che ne ha offuscato il giudizio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tu prova ad avere un Mondo nel Cuore, e riuscire ad esprimerlo con il Corpo... E poi la Musica, lo Yoga, la Danza, e infine, tutta l'Anima Il martedì dalle 19:00 alle 20:00 ? Livello adatto a tutti, non è necessaria esperienza Prima lezione di prova gratuit - facebook.com Vai su Facebook