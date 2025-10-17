Non c’è pace per la Juve Violato il fair-play Uefa

Un’altra violazione. Resa nota ieri dalla stessa Juventus nella «relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025», pubblicata in vista dell'assemblea del prossimo 7 novembre. In pratica, la società bianconera è tornata nel mirino dell’Uefa per violazioni del fair play finanziario nell’ultimo triennio, non essendo riuscita a limitare le perdite a 60 milioni: non ci si aspettano comunque sanzioni rilevanti né conseguenze gravi. «In data 18 settembre, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022 2023 - 2024 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

