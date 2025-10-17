ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ventenne romano Simone Schiavello è deceduto alle 21 nel reparto di Terapia intensiva del San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in condizioni critiche dopo un accoltellamento avvenuto a Nuova Ostia nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre. L’aggressione in strada. Il giovane è stato colpito in via Antonio Forni: un fendente alla coscia destra, all’altezza del ginocchio, ha reciso l’arteria femorale. I sanitari lo hanno sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per arrestare l’emorragia; nonostante i tentativi, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non ce l’ha fatta il 20enne Simone Schiavello: è stato accoltellato in strada. L’aggressione la notte tra il 15 ed il 16 Ottobre a Ostia