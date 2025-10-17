Non camminavo più | Santo Stefano miracoloso

Nelle intenzioni di Maria Grazia Zanchi, 63 anni di Montecerignone c’è la volontà di raccontare un capitolo della sua vita a testimonianza di quella che lei chiama: "La buona sanità". "Parto dall’inizio della mia brutta avventura – racconta la signora Zanchi – in vacanza da 12 giorni con i miei due figli, il 18 aprile di quest’anno a Pucket in Thailandia sono caduta. Portata immediatamente al pronto soccorso la diagnosi è stata: frattura tibia e perone e frattura del piatto tibiale. Ho affrontato 14 ore di volo poi arrivata a Milano direzione ospedale di Rimini. Ricoverata immediatamente e operata con una placca e viti per sostenere l’osso, sono stata sulla sedia rotelle fino il 28 giugno senza poter minimamente appoggiare il piede per farmi crescere l’osso e fare il callo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

