Nomine reti potere e tre nodi da risolvere Chi è Fabio Barchesi uomo forte di Cdp
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti si è riunito ieri fuori sede, a Cagliari,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuove nomine nelle comunità parrocchiali della diocesi! - facebook.com Vai su Facebook
Satispay rafforza la divisione tecnologica con tre nuove nomine - Da settembre 2025 Satispay ha ridefinito l’assetto della propria divisione tech & product, con la nomina di Fabio Rapposelli a chief technology officer (CTO), Giovanni Ravone a chief product officer ... Riporta primaonline.it
Nomine, Descalzi riconfermato per altri tre anni fino al 2029 come ad. Per Meloni è una garanzia - "Di sicuro nella vita c'è solo una cosa (la morte, ndr) ma dovessi scommettere, punterei su di lui". Come scrive affaritaliani.it