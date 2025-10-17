Nomine partecipate 2025 2026 | l’elenco completo degli organi da rinnovare

Lettera43.it | 17 ott 2025

Giro di nomine in diverse partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nel corso del 2025 infatti sono attesi gli annunci e i rinnovi degli organi sociali, dai consigli di amministrazione ai collegi sindacali, per circa 15 società. Il risiko è già iniziato, con il governo Meloni in cerca delle figure chiave per consolidare il proprio consenso politico e incrementare la propria credibilità industriale. Ecco di seguito l’elenco completo e in aggiornamento con il dettaglio delle cariche. Nomine partecipate 20252026, gli organi da rinnovare per ogni società. Per quanto riguarda Eutalia si attende la nomina ufficiale dell’ amministratore unico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

