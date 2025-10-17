Nomine partecipate 2025 2026 | l’elenco completo degli organi da rinnovare
Giro di nomine in diverse partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nel corso del 2025 infatti sono attesi gli annunci e i rinnovi degli organi sociali, dai consigli di amministrazione ai collegi sindacali, per circa 15 società. Il risiko è già iniziato, con il governo Meloni in cerca delle figure chiave per consolidare il proprio consenso politico e incrementare la propria credibilità industriale. Ecco di seguito l’elenco completo e in aggiornamento con il dettaglio delle cariche. Nomine partecipate 20252026, gli organi da rinnovare per ogni società. Per quanto riguarda Eutalia si attende la nomina ufficiale dell’ amministratore unico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Avviso pubblico per la nomina quale Amministratore Unico e/o Componente Consiglio di Amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate. http://dlvr.it/TNjktC http://reggiocal.it #reggiocal - X Vai su X
Si incomincia a parlare delle scadenze nelle partecipate statali di maggio. Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni alle prese con i rinnovi di Sace, Snam, Fincantieri e Italgas nominati da governo dell'ex numero uno della Bce nel 2022. All'epoca furono assegnate - facebook.com Vai su Facebook
Puglia, pubblicato elenco nomine e designazioni per la Giunta 2026 - La sezione Raccordo al sistema regionale comunica che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. Come scrive oltrefreepress.com
Fabio Barchiesi nuovo ad di Cdp Equity/ Nomine e utili record: la Cassa rilancia i vertici delle controllate - Nomine Cassa Depositi e Prestiti: promosso Fabio Barchiesi alla guida di Cdp Equity, rinnovo anche per le altre controllate. Segnala ilsussidiario.net
Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna: in autunno ricomincia il gran ballo delle nomine - Le cinque aziende vedranno il rinnovo dei vertici nella primavera del 2026: manca ancora molto tempo, ma qualcosa inizia a muoversi ... Lo riporta affaritaliani.it