Andrà in onda su Raiuno dal 23 ottobre “ Noi del Rione Sanità “. Diretta da Luca Miniero, con un cast che comprende Carmine Recano, Bianca Nappi e Nicole Grimaudo, la fiction, prodotta da Rai Fiction, Mad Entertainment e RaiCom, porta sul piccolo schermo la storia di Don Antonio Loffredo, trasformato nel racconto televisivo in Don Giuseppe Santoro. La serie racconta il lungo percorso intrapreso dal sacerdote più di vent’anni fa nel Rione Sanità di Napoli, un quartiere devastato dal degrado e dalla criminalità. Con pazienza e dedizione, Don Loffredo ha ricostruito un legame con la comunità, specialmente con i giovani, ai quali ha offerto la possibilità di esprimersi attraverso il teatro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Noi del Rione Sanità”, intervista al regista Luca Miniero: “Don Loffredo ha fatto rinascere il Rione Sanità. Biopic su Gigi D’Alessio? Non c’è ancora la certezza”