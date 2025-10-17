Nodo ferroviario a nord di Bari il sindaco scrive al ministro dei trasporti | Progetto già pronto attende rifinanziamento

Una lettera per chiedere al ministero di rifinanziare il progetto del Nodo ferroviario Bari Nord (variante Santo Spirito – Palese). E' l'iniziativa del sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha indirizzato una missiva al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.Lo scorso 16. 🔗 Leggi su Baritoday.it

trovo spesso #caos a Tiburtina #MetroB, un grosso nodo ferroviario e hub di pullman, mal connesso poi alla città a causa delle frequenze #MetroB - X Vai su X

Proseguono i lavori al nodo ferroviario di Seveso con la chiusura temporanea dei passaggi a livello sul territorio e modifiche alla viabilità per consentire la realizzazione del raddoppio ferroviario e le opere propedeutiche al sottopasso di stazione. I principali a - facebook.com Vai su Facebook

Nodo ferroviario a nord di Bari, Emiliano batte cassa al ministero: «Riallocare le risorse necessarie» - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto ieri ai ministri per gli Affari europei ... quotidianodipuglia.it scrive

Batosta per il nodo ferroviario di Bari, definanziato il progetto. La Cgil: «Intervenga la Regione» - Chiedono aiuto alla Regione Puglia affinché attivi «la cabina di regia per capire le cause» della scelta del Ministero ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Definanziamento progetto nodo ferroviario Bari Nord, Emiliano scrive ai ministri Foti e Salvini - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto ai ministri Tommaso Foti e Matteo Salvini, rispettivamente ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it