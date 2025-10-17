No ai tifosi del Maccabi Tel Aviv bufera antisemitismo a Birmingham Ira di Israsele | Vergogna

Ilgiornale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Birmingham ha deciso di vietare la trasferta a un migliaio di sostenitori del Maccabi Tel Aviv, pronti a seguire la propria squadra per sostenerla nel match di Europa League contro l'Aston Villa in calendario il prossimo 6 novembre. Una scelta motivata da questioni di sicurezza, ma che ha generato proteste in Israele e non solo, dal momento che lo stesso primo ministro britannico ha parlato di "decisione sbagliata". Secondo Keir Starmer, infatti, tra i compiti principali delle forze dell'ordine c'è quello di "assicurare che tutti i tifosi possano godere le partite senza temere violenza o intimidazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

