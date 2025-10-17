No ai tifosi del Maccabi Tel Aviv bufera antisemitismo a Birmingham Ira di Israsele | Vergogna
Il comune di Birmingham ha deciso di vietare la trasferta a un migliaio di sostenitori del Maccabi Tel Aviv, pronti a seguire la propria squadra per sostenerla nel match di Europa League contro l'Aston Villa in calendario il prossimo 6 novembre. Una scelta motivata da questioni di sicurezza, ma che ha generato proteste in Israele e non solo, dal momento che lo stesso primo ministro britannico ha parlato di "decisione sbagliata". Secondo Keir Starmer, infatti, tra i compiti principali delle forze dell'ordine c'è quello di "assicurare che tutti i tifosi possano godere le partite senza temere violenza o intimidazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Birmingham bandisce i tifosi del Maccabi Tel Aviv: «Rischio antisemitismo e violenza». L'ira del premier Starmer - X Vai su X
La trasferta dei tifosi ebrei del #Maccabi vietata a #Birmingham è una macchia vergognosa per il Regno Unito. "La polizia ha messo nero su bianco che non è in grado di proteggerli. Invece le marce pro-Palestina nel cuore di #Londra si possono fare" https://w - facebook.com Vai su Facebook
No ai tifosi del Maccabi Tel Aviv, bufera antisemitismo a Birmingham. Ira di Israsele: "Vergogna" - Il premier Starmer protesta: "decisione sbagliata". Riporta msn.com
Controversia sui tifosi del Maccabi Tel Aviv esclusi dalla partita contro l'Aston Villa - I tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati esclusi dalla possibilità di assistere a una partita a Birmingham, suscitando reazioni di protesta da parte di diversi leader. Segnala notizie.it
Aston Villa-Maccabi, Uefa contro il divieto ai tifosi Tel Aviv - La UEFA ha criticato la decisione della Polizia del West Midlands di vietare ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League contro l'Ast ... Lo riporta tuttosport.com