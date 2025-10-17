No agli impianti eolici La protesta si sposta da Ferentillo a Spoleto
Progetti eolici Energia Montebibico e Valnerina, la protesta si sposta da Ferentillo a Spoleto: Italia Nostra chiede chiarezza sulla delocalizzazione delle opere di connessione. "Nella partecipatissima assemblea pubblica “Salviamo la Valnerina“, tenutasi a Ferentillo domenica scorsa, - spiega la sezione spoletina di Italia Nostra - la sindaca Elisabetta Cascelli ha annunciato, con toni alquanto trionfalistici, che Fred Olsen avrebbe deciso “al 99%“ di realizzare le opere di connessione del progetto eolico Energia Montebibico, impianto di accumulo, cabina elettrica e stazione di trasformazione, non più nella piana di Ferentillo, bensì a Spoleto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
